Потерпілу мешканку села Угринів витягали із триметрової глибини

Мешканка села Угринів Івано-Франківської області впала у каналізаційний колектор. Рятувальники витягли потерпілу з триметрової глибини. Жінку в задовільному стані передали медикам «швидкої».

Як у п’ятницю, 10 червня, повідомила прес-служба ДСНС Прикарпаття, виклик про падіння жінки у каналізаційний колектор у селі Угринів надійшов рятувальникам близько 12:35. Потерпіла виявилась місцевою мешканкою.

«До місця виклику одразу ж було направлено рятувальників державного пожежно-рятувального поста селища Ямниця. Рятувальники спустились до потерпілої в каналізаційний колектор та за допомогою рятувальної мотузки витягли потерпілу. В подальшому жінку було передано в задовільному стані працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні служби порятунку.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Івано-Франківської області, 67-річну жінку рятувальники витягли із триметрової глибини. Вона перебувала у задовільному стані, надалі потерпілій допомогу надаватимуть медики.