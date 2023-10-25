26-річну водійку автомобіля Opel Vectra затисло у понівеченому авто

Вранці у середу, 25 жовтня, на трасі біля Яворова трапилось зіткнення мікроавтобуса та легковика Opel Vectra. 26-річну водійку легковика з понівеченого авто вирізали рятувальники, її госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, приблизно о 08:50 до них надійшло повідомлення про те, що в с. Наконечне друге біля Яворова зіткнувся мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та Opel Vectra, внаслідок чого є потерпілі.

За даними поліції, за кермом легковика була 26-річна мешканка одного з сіл району, а мікроавтобусом керував 40-річний тернополянин.

Як з’ясувалось на місці ДТП, 26-річну водійку автомобіля Opel Vectra затисло у понівеченому авто. За допомогою гідравлічного розтискача та бензоріза рятувальники деблокували потерпілу та передали медикам. У важкому стані медики госпіталізували травмовану жінку у Новояворівську районну лікарню.

За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.