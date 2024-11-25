Гірські рятувальники Іршави та пожежники Вилока на човні дістались до чоловіків і перевезли їх на берег

На Закарпатті рятувальники витягнули з Тиси мешканця Волині та двох закарпатців, які, намагаючись здолати річку на українсько-угорському кордоні, застрягли посеред острова. Чоловіків доставили у підрозділ ДПСУ і склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 25 листопада, подія сталася між селами Пийтерфолво та Тросник Берегівського району.

«Троє чоловіків намагались перетнути вбрід річку Тиса, однак не врахували погодні умови та холодну воду, що спричинило переохолодження. Потерпілі вийшли на мілину та вже звідти зателефонували до Служби порятунку», – розповіли в ДСНС.

Гірські рятувальники Іршави та пожежники Вилока на човні дістались до острівця посеред річки, перевезли чоловіків на берег і передали працівникам прикордонної служби.

Ухилянти зізналися, що переходити річку їх відправили роми, взявши з кожного від 3 тис. доларів.

Чоловіки переходили Тису вбрід. Фото ДПСУ.

«Жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів чоловікам не пропонували. Роззувшись та злегка підкотивши штани, “водолази” рушили у невідому для них водойму. Чоловіків врятувало лише те, що у воді знаходилося змите дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині річки», – зазначили в ДПСУ.

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ, дали можливість зігрітися і склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.