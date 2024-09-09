Вогонь охопив 4 дерев’яні будинки на турбазі «Кредо»

У неділю, 8 вересня, у селищі Солотвино Тячівського району загорілися дерев’яні будинки на турбазі «Кредо». Відпочивальники евакуювалися самостійно. Пожежу гасили 30 рятувальників за допомогою 6 одиниць техніки.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу в Солотвині надійшло о 05:22. Вогонь охопив 4 дерев’яні будиночки на площі 500 м2. На фото видно, що йдеться про інфраструктуру туристичної бази «Кредо». На момент прибуття пожежників відпочивальники евакуювались самостійно.

«Першими на місце прибули фахівці Центру безпеки громадян місцевої громади, за ними приїхали рятувальники з Тячева та Великого Бичкова. Зважаючи на сильний вітер і щільну забудову, було залучено додаткові сили з Тячева та Вишкова. Загалом працювали 6 одиниць техніки та 30 рятувальників», – інформують в ДСНС.

Аеророзвідку здійснювали за допомогою БпЛА. Пожежу локалізували о 06:50, а повністю загасили вогонь о 07:34. Причину загорання встановлюють правоохоронці.