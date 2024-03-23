Діти давали телефоном світловий маячок, щоб їх розшукали

У Червоноградському районі двоє підлітків заблукали в болотистій місцевості біля річки. Їх розшукали рятувальники.

Повідомлення про те, що загубилися діти надійшло 22 березня о 20:34 зі села Добрячин Червоноградського району. На місце приїхали рятувальники та поліцейські, вони розділились на групи та розпочали пошук.

«Як з’ясувалось двоє друзів, хлопчиків 10 та 11 років, вдень пішли на прогулянку, але коли стемніло, діти зрозуміли, що не можуть самі повернутись до додому, тому що заблукали. Нагнало страху і те, що навкруги була болотиста місцевість, оскільки вони були на затопленій території поблизу річки Західний Буг», – повідомили у ДСНС Львівщини.

З дітьми був телефонний зв’язок, вони пояснили, якою стежкою йшли. Рятувальники попросили дітей ввімкнути на телефонах ліхтарики, щоб їх можна було помітити здалеку. Хлопців знайшли та вивели з небезпечного місця до батьків. Медичної допомоги вони не потребували.