У селі Вересневе поблизу водойми знайшли труп

У неділю, 3 березня, у селі Вересневе Рівненського району чоловік виявив у чагарниках поблизу штучної водойми тіло невідомого. Про подію він повідомив правоохоронцям, які наразі встановлюють особу загиблого.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інформація про знайдений у чагарниках труп надійшла їм від 50-річного рівнянина 3 березня близько 12:00. Слідчі на місці події з’ясували, що загиблому близько 40 років, його зріст – орієнтовно 180 см. Документів при собі не мав.



«Був одягнений у светр сірого кольору, кофту з візерунком «квадрат», футболку, штани, кросівки 41 розміру, нижню білизну, шкарпетки – все чорного кольору. Тіло, яке зазнало змін через вплив навколишнього середовища, відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські просять громадян, які можуть допомогти ідентифікувати особу, звернутися на спецлінію 102 або за контактним номером телефону 098-428-56-16.