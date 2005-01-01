Саакашвілі оголосив про друге політичне турне українськими областями

У регіонах він шукатиме «300 спартанців»

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 18:118041

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Саакашвілі оголосив про друге політичне турне українськими областями
фото Михеїла Саакашвілі
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Лідер «Руху нових сил», екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі повідомив про те, що «після вимушеної перерви» відновить поїздки регіонами України. Зокрема, завтра, 15 січня, він планує зустріч з жителями Дніпра. Про це він написав у Facebook.

«Після вимушеної перерви я знову почну свої регіональні поїздки, буду шукати 300 спартанців для наступної влади в Україні. Запрошую сміливих, ініціативних людей на зустріч у понеділок в Дніпрі для діалогу на всі головні теми», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени 2017 року після повернення в Україну Саакашвілі також їздив обласними центрами, де прихильники його політичної сили організовували зустрічі із мешканцями.

Нині Саакашвілі правоохоронці інкримінують ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності). Він нібито отримав 500 тис. доларів від мільярдера Сергія Курченка, який переховується від українського правосуддя в РФ, для організації протестів проти чинної влади.

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