У ГПУ заявили, що Саакашвілі відмовився від експертизи голосу на «плівках Курченка»

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі відмовляється надавати слідству зразки свого голосу для експертизи аудіозаписів його переговорів з бізнесменом Сергієм Курченком. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі «5 каналу», інформує «Інтерфакс-Україна».

Крім того, він додав, що правоохоронці нададуть результати експертизи найближчим часом.

«Хотів би зазначити, що він (Саакашвілі, - ред.) жодним чином не сприяє об'єктивному розслідуванню цього кримінального провадження, оскільки він вже кілька разів відкинув наші клопотання надати зразки своєї мови. Тобто, цим він вже певним чином підтверджує, що голос його, розмова мала місце. Але все-таки почекаємо результатів офіційної експертизи», – сказав він.

За словами Єніна, правоохоронці, в першу чергу, розслідують фінансування акцій протесту на підтримку Саакашвілі.

Нагадаємо, у кінці грудня 2017 року правоохоронці підтвердили автентичність голосів на зафіксованих розмовах між Михеїлом Саакашвілі і Сергієм Курченком. Повідомлялося, що близько 15 осіб, які документували кримінальні злочини Міхеїла Саакашвілі, Сергія Курченка, Олександра Динніка, Северіона Дангадзе, вже були допитані як свідки і перебувають під захистом держави.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив аудіо- та відеозаписи, на яких голоси, схожі на голоси Курченка й Саакашвілі, говорили про фінансування олігархом діяльності політика в Україні. Цю інформацію заперечив і Саакашвілі, і Курченко. Останній навіть пообіцяв подати в суд на Луценка «за наклеп».