ГПУ оприлюднила результати експертизи записів з голосами Курченка й Саакашвілі

Фоноскопічна експертиза підтвердила достовірність голосів лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі та українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено фоноскопічну експертизу, яка підтверджує автентичність голосів на зафіксованих розмовах між Саакашвілі та Курченком», – написала вона на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю.

За словами Сарган, слова та фрази, які належать Саакашвілі та Курченку персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу.

Як згодом повідомив «Інтерфакс-Україна» із посиланням на адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького, захист політика вважає експертизу СБУ фальшивкою.

«Саакашвілі ніколи з Курченком не знайомився і не розмовляв, наша позиція тут зрозуміла. Ми вважаємо, що всі плівки, всі голоси сфальсифіковані, і, ясна річ, що державний інститут експертиз, підвідомчий СБУ, іншої експертизи, як підтвердити сфабриковані голоси, і не міг зробити», – вважає Чорнолуцький.

Нагадаємо, 5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив аудіо- та відеозаписи, на яких голоси, схожі на голоси Курченка й Саакашвілі, говорили про фінансування олігархом діяльності політика в Україні. Цю інформацію заперечив і Саакашвілі, і Курченко. Останній навіть пообіцяв подати в суд на Луценка «за наклеп».

Між тим езалежні експерти піддали сумніву ці записи.