Апеляційний суд залишив під арештом соратника Саакашвілі

СуспільствоОлег Костюк, 28 грудня380

До теми

Апеляційний суд залишив під арештом соратника Саакашвілі
фото Світлани Олішевської

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити з СІЗО соратника екс-президента Грузії, лідера партії «Рух Нових сил» Михеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це повідомив адвокат Павло Богомазов у Facebook.

«Северіона залишили під вартою до 31.01.2018р.», – написав адвокат.

Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду, який 6 грудня арештував Дангадзе на 2 місяці.

Захист Дангадзе просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов'язання.

Зазначимо, що апеляцію Дангадзе мали розглянути ще 19 грудня.

Генпрокуратура називає Северіона Дангадзе посередником між Михеїлом Саакашвілі та Сергієм Курченком у домовленостях про фінансування акцій протесту в Києві в обмін на інтереси членів злочинного угрупування з оточення Віктора Януковича. Генпрокуратура також була оприлюднила запис нібито розмови Саакашвілі й Курченка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Суд заарештував соратника Саакашвілі на два місяці без права застави ZAXID.NET
Луценко заявив, що Саакашвілі отримав $500 тис. від олігарха-втікача Сергія Курченка ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук