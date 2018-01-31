Апеляційний суд залишив під арештом соратника Саакашвілі

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити з СІЗО соратника екс-президента Грузії, лідера партії «Рух Нових сил» Михеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це повідомив адвокат Павло Богомазов у Facebook.

«Северіона залишили під вартою до 31.01.2018р.», – написав адвокат.

Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду, який 6 грудня арештував Дангадзе на 2 місяці.

Захист Дангадзе просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов'язання.

Зазначимо, що апеляцію Дангадзе мали розглянути ще 19 грудня.

Генпрокуратура називає Северіона Дангадзе посередником між Михеїлом Саакашвілі та Сергієм Курченком у домовленостях про фінансування акцій протесту в Києві в обмін на інтереси членів злочинного угрупування з оточення Віктора Януковича. Генпрокуратура також була оприлюднила запис нібито розмови Саакашвілі й Курченка.