Садовий анонсував початок будівництва у Львові найбільшого в Україні IT-парку

ЕкономікаАК, сьогодні, 13:2823812

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Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував початок будівництва у Львові IT-парку вартістю $160 млн і розрахованого на 14 тис. робочих місць.

«30-го червня закладаємо капсулу і даємо старт одній з найбільших девелоперських інвестицій в галузі ІТ в Україні», - повідомив, зокрема, Андрій Садовий у п’ятницю на своїй сторінці у Facebook.

Новий IT-парк, до складу якого увійде також новий міський Центр науки і один з корпусів УКУ, розташують на території між вулицями Стрийською, Чмоли і Луганською.

Загальна вартість будівництва складатиме близько 160 млн доларів США, а тривалість втілення усього проекту 5-6 років.

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