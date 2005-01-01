Садовий анонсував початок будівництва у Львові найбільшого в Україні IT-парку

Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував початок будівництва у Львові IT-парку вартістю $160 млн і розрахованого на 14 тис. робочих місць.
«30-го червня закладаємо капсулу і даємо старт одній з найбільших девелоперських інвестицій в галузі ІТ в Україні», - повідомив, зокрема, Андрій Садовий у п’ятницю на своїй сторінці у Facebook.
Новий IT-парк, до складу якого увійде також новий міський Центр науки і один з корпусів УКУ, розташують на території між вулицями Стрийською, Чмоли і Луганською.
Загальна вартість будівництва складатиме близько 160 млн доларів США, а тривалість втілення усього проекту 5-6 років.
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