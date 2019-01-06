Андрій Садовий привітав українців з прийдешнім Різдвом

Чи вмієте ви колядувати?.

Міський голова Львова Андрій Садовий разом із дружиною Катериною та п’ятьма синами зняли різдвяне відеопривітання. Відповідне відео Андрій Садовий поширив на своїй сторінці у Facebook.

На відео, яке зняли у будинку сім’ї Садових, п’ятеро синів мера Львова перевдягаються у персонажів вертепу та колядують. Після цього Садовий з сім’єю вітають усіх з Різдвом.