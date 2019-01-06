Андрій Садовий привітав українців з прийдешнім Різдвом

КультураКатерина Родак, 6 січня5890

До теми

Міський голова Львова Андрій Садовий разом із дружиною Катериною та п’ятьма синами зняли різдвяне відеопривітання. Відповідне відео Андрій Садовий поширив на своїй сторінці у Facebook.

На відео, яке зняли у будинку сім’ї Садових, п’ятеро синів мера Львова перевдягаються у персонажів вертепу та колядують. Після цього Садовий з сім’єю вітають усіх з Різдвом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові встановили триметровий різдвяний дідух ZAXID.NET
Чи вмієте ви колядувати?.
Різдвяний тест ZAXID.NET ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук