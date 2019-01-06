У Львові встановили триметровий різдвяний дідух

3-метровий Дідух встановили після святкової ходи від Ратуші

У неділю, 6 січня, у на пл. Яворського (біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла) у Львові традиційно встановили триметровий різдвяний дідух. Встановленню символу Різдва передувала невелика піша хода.

Зокрема, о 12:00 у фойє Ратуші зібралися міський голова Львова Андрій Садовий, депутати, мешканці та гості міста. Усі присутні колядували біля шопки колядували, після чого сформували колону та вирушили із маленькими дідухами на пл. Яворського.

Маршрут колони пролягав площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбулося завершення формування великого дідуха.

У переддень Різдва у Львові встановили триметровий Дідух (усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

«Сьогоднішня атмосфера унікальна, бо люди тішаться, бавляться. Хочу передати всім те тепло, яке є тут, від наших сердець. Дорогі друзі, шановна громадо, я всіх вітаю з тим прекрасним святом Різдва, щоб ми усі були багаті, щасливі і здорові. Христос Рождається! Славімо Його! Дідух до хати — вся нечесть з хати. Вітаю усіх зі святами», привітав мешканців Львова Андрій Садовий.

Як повідомили у міському управлінні культури, головний міський дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій стоїть Дідух, минулорічна.