Театри, музеї і книгарні у Львові не працюють через жорсткий карантин

Мер Львова Андрій Садовий пропонує уряду в містах червоної зони відкрити музеї, книгарні та галереї. Таку ініціативу Садовий озвучив під час засідання сесії міськради.

«Червона зона має свої обмеження. Ми намагаємось бути максимально зрозумілими і йти на крок вперед. Я би хотів звернутись до уряду, щоб він дозволив працювати книгарням і мистецьким галереям, адже потрібна також їжа для розуму. Така практика має право на життя і у Львові, і в Україні. Часто люди, які перебувають вдома, мають багато проблем на карантині. Не думаю, що коли людина одна на всю кімнату в музеї – це проблема», – зазначив мер Львова.

Нагадаємо, Львів перебуває у червоній карантинній зоні з 25 березня. Жорсткий карантин у місті триватиме мінімум до 4 травня.

Нещодавно мерія дозволила роботу літніх майданчиків закладів харчування та відкрила непродовольчі ринки. У Львові також відновили навчання у школах для учнів 1-4 класів.