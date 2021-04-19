Відсьогодні у Львові відновили навчання для школярів 1-4 класів, дозволили роботу літніх терас та майданчиків, відкрили непродовольчі ринки. Вони працюватимуть за окремими протоколами. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС ще минулої п’ятниці, 16 квітня.

Рішення мотивували позитивною динамікою кількості хворих на Covid-19 у місті. Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Настрій насправді зараз трохи кращий, ніж був увесь цей період. Бо з відкриттям літніх майданчиків ми зможемо вивести десь 2/3 наших працівників, які були вдома. Однозначно, локдаун пережили не всі. Хтось з боргами, кредитами, але все-таки дотягнув до сезону літніх майданчиків, щоб спробувати хоч якусь копійку заробити з цього бізнесу», — розповідає генеральний директор мереж «Pizza Celentano» та «Kumpel' Group» Володимир Гнатюк.

Заклади харчування працюють вже зі звичними умовами та обмеженнями: вимірювання температури, дезінфекція рук та столиків, одноразове чи електронне меню та дотримання дистанції. Загалом 21 пункт, ознайомитися можна тут.

«Дезінфікуємо прибори, тарілки, склянки, все повністю. Але будемо садити по 3 особи за столиком. Це максимально, що може бути. Якщо буде велика компанія, то будемо розсаджувати», — пояснює правила Юлія, менеджерка ресторану «Celentano».

Та для людей, які майже місяць не могли відвідати улюблений заклад, це не обмеження. Тому майже всі столики зайняті.

«Відчуваєш, що ти — людина, яка повернулася до попереднього життя. Можеш посидіти на терасі у Львові», — смакуючи каву, ділиться емоціями відвідувачка кафе Анна.

До роботи повернулися і непродовольчі ринки. Тепер тут обов’язковий температурний скринінг, станції дезінфекції і обмеження кількості відвідувачів. Згідно з правилами на ринках можуть бути не більше 1 покупця на 10 м2 площі ринку. А ще відвідувачам рекомендують використовувати безготівкову оплату.

«Ми будемо дотримуватися всіх карантинних норм, тому що важке положення. Йде Паска, потрібні гроші, а люди без грошей. Тому ми вдячні, що нам дозволили працювати», — каже підприємиця Марія.

Працівники ринку кажуть, що навіть короткотривалі локдауни знищують їхній бізнес. Тому вони навіть влаштовувати пікети та перекривали дороги з вимогою послабити для них карантин.

«Взагалі за цей рік, якщо по нашому ринку брати, то близько 30% магазинів просто закрилися. Підприємці не витягують. Нас ніхто не звільнив від орендної плати землі, а ринок закритий. Охороні треба платити. А з чого, якщо ми сидимо дома?», — каже голова Асоціації самоврядних ринків України Віра Чванова.

І тераси, і ринки перевірятимуть моніторингові групи. Якщо знайдуть порушення, то такий заклад закриють. «І поліція, і моніторингові групи будуть проводити перевірки. Особлива увага буде, зрозуміло, у перші дні, і так само продовжимо у наступні дні, звертаючи особливу увагу на дрібниці», — пояснив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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