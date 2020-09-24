Кандидатка до облради від «Слуги народу» Олена Остимчук заявила, що з міського бюджету виділили 77 тис. доларів на будівництво притулку для тварин, але це виявилося неправдою

У четвер зранку, 24 вересня, на Facebook-сторінці «Команди Козицького» з’явився допис у якому йшлося, що мерія роками відмиває кошти на неіснуючому притулку до тварин. Міський голова Андрій Садовий відреагував на допис та звинуватив «Команду Козицького» у розповсюдженні фейків. За кілька хвилин після реакції міського голови допис був відредагований.

Під час прес-конференції щодо проблеми безпритульних тварин у Львові, кандидатка в депутати до обласної ради від партії «Слуга народу» Олена Остимчук заявила, що мерія роками відмиває гроші на неіснуючому притулку для тварин. Після її заяви офіційна сторінка осередку «Слуга народу» поширила цю заяву у Facebook.

«Так ще у листопаді 2012-го року міська рада Львова підписала договір і заплатила з місцевого бюджету понад 620 тис.грн (на той час за курсом – це 77 тис. дол) на будівництво притулку для тварин на вул. Шевченка. Минуло 8 років, але домівка для безпритульних собак і котів й досі немає!» – йдеться у дописі.

Через кілька годин після публікації міський голова Андрій Садовий спростував цей допис і звинуватив «Команду Козицького» у поширенні відвертих фейків. За словами мера у 2012 році за проект притулку заплатили, але після цього з бюджету більше не витрачалось жодних грошей.

«У 2012 році ми дійсно замовили проект притулку для тварин і оплатили його. Враховуючи подальшу кризу, саме будівництво наразі не починали. Вартість будівництва - 125 млн грн, то ж ми будемо суттєво його зменшувати. Жодних коштів з того часу не витрачалось», – йдеться в дописі мера.

Після реакції Садового за кілька хвилин «Команда Козицького» відредагувала свій допис, і тепер замість «Майбутня кандидатка в депутати в Львівська обласна рада від партії «Слуга Народу» заявила, що Львівська міська рада вже роками відмиває кошти на неіснуючому притулку для тварин» у дописі вказано, що «Представниця команди «Слуга Народу» на Львівщині Олена Остимчук підтримала ідею створення корпусів для перетримки та постійного проживання бездомних тварин». Втім, вибачення перед читачами за поширення недостовірної інформації так і не опублікували.

Нагадаємо, що чинний голова Львівської ОДА Максим Козицький очолює партійний осередок«Слуга народу» на Львівщині і очолює виборчий список цієї партії на виборах до Львівської облради.