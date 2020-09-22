Партія «Слуга Народу» на конференції затвердила списки кандидатів в депутати до місцевих рад

Львівська обласна організація політичної партії «Слуга Народу» затвердила кандидатів на місцеві вибори на Львівщині.

19 вересня 2020 року в приміщенні BANKHOTEL відбулася конференція Львівської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», на якій були затверджені списки кандидатів в депутати до місцевих рад всіх рівнів та кандидатів на посади голів ОТГ на Львівщині.

Під час конференції голова Львівської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Максим Козицький наголосив: «Ми йдемо на вибори перемагати. Ми повинні закріпити результат, який отримав Володимир Зеленський та партія «Слуга Народу» в минулому році. В нових місцевих радах та на посадах голів ОТГ представники нашої партії продовжать курс Президента на оновлення країни. Наша програма розвитку Львівщини проста, ефективна та дієва – завершення реформи децентралізації, очищення та перезавантаження влади на місцях та впровадження механізмів народовладдя».

Список кандидатів до Львівської обласної ради очолив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Також до першої п’ятірки списку партії до Львівської обласної ради увійшли члени команди Максима Козицького:

Роман Фединяк, підприємець, член «Зе: Команди!» з перших днів;

Наталія Іванченко, асистентка кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Юрій Холод, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації;

Олена Василько, керівниця департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Кандидатом на посаду міського голови Львівської ОТГ затвердили заступника начальника з медичної частини – начальника медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у м. Львів Тараса Кльофу. Він також очолив список партії «Слуга Народу» до Львівської міської ради.

У міську раду, від команди Президента Володимира Зеленського разом з Тарасом Кльофою в першій п’ятірці, балотуються:

Олег Береза, начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області;

Лідія Лукович, підприємиця;

Володимир Мартинюк, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка»;

Ірина Чех, начальниця відділу Львівської дирекції АТ «Укрпошта».

Команда партії «Слуга Народу» в майбутніх місцевих радах та на посадах голів ОТГ втілюватиме президентську програму дій та Стратегію розвитку Львівщини в найближчі роки.

Прес-служба Львівської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»