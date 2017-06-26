Самбір відновив прийом сміття зі Львова

Самбірський полігон два тижні не приймав сміття зі Львова через протести мешканців

Самбірська міська рада відновила прийом ТПВ зі Львова, відповідне рішення депутати прийняли під час засідання сесії у вівторок, 6 червня. Про це ZAXID.NET повідомив міський голова Самбора Юрій Гамар.

Як відомо, самбірські депутати прийняли рішення тимчасово призупинити прийом сміття зі Львова з 22 травня. Таке рішення депутати прийняли через протести місцевих жителів, які перекривали рух сміттєвозів та збирали підписи проти завезення львівського сміття. Також депутати створили спеціальну депутатську комісію, яка мала би вивчити усі питання, які турбували активістів.

«Коли комісія провела роботу, то виявили, що ті всі речі, про які говорили активісти, не підтвердились. Під час сесії у вівторок [5 червня] розблокували прийом ТПВ, у тому числі зі Львова та з району. Зараз відновлюють прийом об’єму згідно договорів, які були – це десь 30-50 тонн ТПВ на добу», - розповів ZAXID.NET Юрій Гамар.

Він зазначив, що приблизно за два тижні у Самборі змонтують сортувальну лінію, яка зможе сортувати 150 тонн сміття на день. Після цього на самбірському сміттєзвалищі прийматимуть до 100 тонн ТПВ зі Львова.

Також Юрій Гамар сказав, що громадські активісти, які раніше блокували сміттєвози зі Львова, більше не проти завезення сміття зі Львова. «Після того, як ті люди послухали звіт депутатської комісії з цього питання, вони сказали що не мають запитань», - зазначив він.

Додамо, що за даними керівника департаменту ЖКГ Львівської ОДА Назарія Романчука, у 2017 році Самбір отримав 14 млн грн компенсації за прийом сміття зі Львова, а з початку 2018 року отримав 3 млн грн.

Зазначимо, що згідно погодженого у 2017 році меморандуму між 19 мерами міст Львівської області, ЛОДА, ЛОР та ЛМР, Самбір мав би щоденно приймати 70 тонн сміття зі Львова – це найбільший показник після Новояворівська, що кожен день приймає 80 тонн ТПВ. Однак мер Самбора Юрій Гамар не підписав цей меморандум. Пізніше міська рада Самбора таки дозволила захоронювати сміття зі Львова на місцевому полігоні.

Нагадаємо, що з 30 червня 2017 року Львівська ОДА взяла на себе відповідальністьпротягом двох років вивозити сміття зі Львова. Львівська міськрада зобов’язується сплачувати ЛОДА субвенцію у розмірі 150 млн грн у 2017 році, 300 млн грн у 2018 році та 150 млн грн у 2019 році.