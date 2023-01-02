Під час першої у цьому році розмови з президенткою Єврокомісії домовилися про чергову допомогу і підтримку України

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Києві. Про це повідомив Офіс президента 2 січня за підсумками розмови Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє «Європейська правда», згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією, останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Запланований на грудень 2022 року саміт мав відбутися у Брюсселі. Однак його вирішили перенести на початок нового року.

Під час спілкування з Урсулою фон дер Ляєн окремою темою стала реалізація нової програми макрофінансової допомоги Україні на 18 млрд євро. Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні.

Також сторони домовилися, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані ЄК, надійдуть в Україну в січні.