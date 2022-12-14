Європейський парламент під час свого засідання у середу, 14 грудня, схвалив виділення Україні 2023 року 18 млрд макрофінансової допомоги. Рішення було ухвалено на пленарному засіданні ЄП у Страсбурзі без голосування в межах т.зв. термінової процедури, повідомляється на сайті Європарламенту.

Очікується, що відповідний документ президентка Європарламенту Роберта Метсола підпише у другій половині дня 14 грудня. Фінальне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Передбачається, що Україна отримуватиме від ЄС по 1,5 млрд євро щомісяця, а загалом за рік сума допомоги становитиме рекордні 18 млрд євро.

Довгострокова позика, яка надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

Попереднього разу рішення про виділення коштів Україні не знайшло там підтримки через позицію Угорщини. 9 листопада угорські дипломати заблокували план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні. У той же день Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця.

Натомість уже 24 листопада Будапешт заявив, що схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро і свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Для остаточного виділення коштів після рішення Європарламенту його мали ратифікувати всі 27 членів ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 жовтня повідомила, що Україна до кінця року отримає від ЄС 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Протягом 2023 року Євросоюз готовий виділити 18 млрд євро.

Вона додала, що для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів. Йдеться від 3 до 4 мільярдів євро на місяць. І ці 3-4 мільярди євро мають бути профінансовані Європейським Союзом, американськими партнерами та фінансовими установами, додала фон дер Ляєн. Близько 1,5 млрд євро на місяць для України фінансуватиме Європейський Союз.

8 листопада стало відомо, що перша виплата, передбачена пакетом макрофінансової допомоги, має надійти Україні у січні.