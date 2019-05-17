«Самопоміч» не братиме участі у створенні нової коаліції

Оксана Сироїд

Парламентська фракція «Самопоміч» не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII скликання. Про це 17 травня заявила представник фракції та віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Самопоміч» висловила своє ставлення до коаліції ще в 2016 році (тоді фракція вийшла з коаліції,– ред.). Ці люди кращими не стали. Навпаки, показали багато своїх нездібностей», – заявила депутатка.

«Самопоміч» не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію», – додала вона.

Водночас, чи існувала коаліція до виходу НФ з більшості, Сироїд не знає напевне.

«Я відверто не знаю, скільки сьогодні підписів стоїть формально під коаліційною угодою. Хтось свій підпис відкликав, хтось – вносив. Коаліція рахується за підписами», — цитує віце-спікерку сайт «Самопомочі».

Як писав ZAXID.NET, 17 травня фракція партії «Народний фронт», найбільша фракція в парламенті, заявила про вихід із коаліції. Опісля голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності більшості депутатських фракцій «Європейська Україна». Він також закликав всі фракції та групи долучитися до консультацій щодо формування нової коаліції у парламенті.

Новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває відведений законом час для створення нової більшості.

Раніше команда новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднила відеоролик, що рекламує достроковий розпуск Верховної Ради України. Згодом його політичний радник Дмитро Разумков заявив, що рішення майбутнього голови держави — розпускати чи не розпускати парламент —залежатиме від того, «що буде робити парламент».