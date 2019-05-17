«Народний фронт» вийшов з парламентської коаліції

Коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» офіційно припинила існування

Фракція партії «Народний фронт» (НФ) у Верховній Раді проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала це рішення, інформує LB.ua.

Про вихід фракції з коаліції 17 травня під час засідання парламенту заявив спікер Ради Андрій Парубій, назвавши це «сумною новиною».

«Сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді 8 скликання припинила свою діяльність», — сказав Парубій та закликав депутатів почати консультації для формування нової коаліції, інформує «Громадське».

Якщо «Народний фронт» виходить із коаліції, то голова Верховної Ради Андрій Парубій повинен оголосити про старт 30-денного терміну для створення нової коаліції. Тобто новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває відведений законом час для створення нової більшості, повідомила «Українська правда».

До слова, чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2019 року у разі, якщо ВРУ не розпустять достроково.

Коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», «Об'єднання «Самопоміч», «Радикальної партії Олега Ляшка», «Батьківщини». Загалом у складі було 302 депутати. Пізніше фракції «Самопомочі», «Радикальної партії» та «Батьківщини» заявили про вихід з більшості. Проте тоді спікер не оголосив про розпад коаліції.

Раніше команда новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднила відеоролик, що рекламує достроковий розпуск Верховної Ради України. Згодом його політичний радник Дмитро Разумков заявив, що рішення майбутнього голови держави — розпускати чи не розпускати парламент —залежатиме від того, «що буде робити парламент».