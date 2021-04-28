Однією з причин ескалації збройного конфлікту на сході України стали санкції РНБО проти телеканалів, які належать народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» та соратнику Віктора Медведчука – Тарасу Козаку.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від «Слуги Народу» Микита Потураєв.

«Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Усе має ціну. Коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь з боку Росії однозначно буде. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах», – заявив голова комітету ВР.

Водночас Потураєв висловив переконання в тому, що медійний ландшафт України після санкцій проти каналів Медведчука змінився на краще.

За його словами, припинення мовлення трьох «каналів Медведчука» є позитивним сигналом для українського журналістського середовища.

До слова, ще в лютому раніше подібну думку припускав голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. За його словами, загострення ситуації на Донбасі пов'язане із санкціями щодо Віктора Медведчука і його телеканалів.

А заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявляв, що причиною різкої активізації хакерських атак на Україну є все ті ж санкції української влади проти Медведчука та Козака, оскільки «початок низки атак відбувався як "по годиннику" і занадто добре координувались».

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.