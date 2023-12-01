Санкційне майно продаватимуть на «Prozorro.Продажі»

Кабінет міністрів затвердив порядок управління санкційним майном. Відтепер такі активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній системі торгів «Prozorro.Продажі». Про це у п’ятницю, 1 грудня, повідомили на сайті міністерства економіки.

Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі «Prozorro.Продажі» буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від продажу й оренди надходитимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За словами гендиректора «Prozorro.Продажі» Сергія Бута, на сьогодні вже є прийняті рішення уряду щодо реалізації в системі арештованих активів в управлінні АРМА, а також конфіскованих російських активів.

«ФДМУ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах в системі “Prozorro.Продажі” вже понад пʼять з половиною років і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 млрд гривень. Реалізація санкційного майна через “Prozorro.Продажі “дозволить так само прозоро та конкурентно управляти ним на користь держави», – зазначив Сергій Бута.

Учасники аукціону мають зареєструватись через один з акредитованих в системі «Prozorro.Продажі» майданчиків, актуальний перелік яких можна подивитись за посиланням. Уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale.

Зазначається, що рішення про порядок управління санкційним майном ухвалив Кабмін на виконання чинного від червня цього року закону України №3137-IX, яким внесено зміни до санкційного законодавства. Закон та порядок визначають процедури реалізації стягнутого санкційного майна – активів, що належали резидентам держав, які здійснюють збройну агресію проти України.

Нагадаємо, акціонерне товариство, що перебуває у 100% державній власності та підпорядковується Міністерству економіки. АТ «Prozorro.Продажі» забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів.