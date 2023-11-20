Земельну ділянку площею 0,3 га конфіскували в державну власність

Львівська обласна прокуратура повідомила про виконання рішення суду та конфіскацію в дохід держави земельної ділянки прощею 0,3 га в Жовківській громаді, яка перебувала у власності громадянина Росії.

«Жовківська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду – конфісковано земельну ділянку, яка перебувала у власності іноземця. Мова йде про землю сільськогосподарського призначення загальною площею майже 0,3 га. Остання розташована на території Жовківської територіальної громади», – повідомили в обласній прокуратурі 20 листопада.

За матеріалами справи, громадянин Росії Олег Петрик у 2018 році отримав у спадок земельну ділянку площею 0,3 га на території Жовківської міської ради. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року він не здійснив відчуження землі. В подальшому чоловік передав ділянку в оренду аграрній фірмі «Захід-Агро МХП», за що отримував плату.

14 серпня цього року Жовківський районний суд ухвалив заочне рішення про конфіскацію згаданої земельної ділянки в державну власність. Станом на сьогодні рішення суду набуло законної сили, відповідні дані внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.