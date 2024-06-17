Сумнівні доходи одеського міграційника стягнуть в дохід держави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів на суму 5,6 млн грн в начальника одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Про це повідомила пресслужба САП у понеділок, 17 червня.

«На підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ у встановленому законом порядку, встановлено, що мати посадовця міграційної служби у 2023 придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання та не маючи посвідчення водія», – повідомляють у САП.

Як встановили слідчі, автівкою, законність походження якої викликає обґрунтований сумнів, користувався посадовець та його близькі. У позові прокурор САП просить стягнути сумнівні доходи одеського міграційника в дохід держави.

Про результати розгляду прокуратура повідомить додатково.

До слова, ZAXID.NET нещодавно повідомив, що САП через суд намагається конфіскувати квартиру посадовиці Львівської митниці. Антикорупційні органи виявили, що квартира не могла бути придбана шляхом легальних доходів.