За рішенням суду, квартиру можуть конфіскувати в дохід держави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до суду про конфіскацію в дохід держави квартири працівника митниці у Львові. Проаналізувавши офіційні доходи митника, антикорупційні органи виявили, що квартира вартістю 1,9 млн грн не могла бути придбана за рахунок законних надходжень.

Як повідомили в САП, 14 червня 2023 року прокурор звернувся до Вищого антикорупційного суду з цивільним позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

«На підставі зібраних матеріалів установлено, що посадовець одного із органів Державної митної служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набув квартиру в місті Львові вартістю 1,86 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просить стягнути в дохід держави необґрунтований актив – квартиру», – йдеться в повідомленні САП.

У разі задоволення позову квартиру конфіскують у дохід держави. Відповідний закон щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув чинності у листопаді 2019 року. Докази у цій справі збирали працівники ДБР, НАЗК та САП.

Нагадаємо, як розповідав в інтерв’ю ZAXID.NET очільник Львівської митниці Андрій Кузнік, зарплата інспектора митниці становить 10-12 тис. грн, а керівника регіональної митниці – 37 тис. грн.