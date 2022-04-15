Управління СБУ Львівщини депортувало двох росіян без документів

Управління СБУ у Львівській області виявило і спільно із управлінням Державної міграційної служби Львівщини депортувало двох росіян.

Громадяни Росії, за повідомленням СБУ, перебували на території України без дозвільних документів і не могли пояснити спецслужбі мету свого перебування в Україні. Правоохоронці також встановили, що один із виявлених росіян був членом радикальної структури, діяльність якої становить загрозу державній безпеці.

«У результаті проведених заходів спецслужбою Львівщини було прийнято рішення про примусове повернення іноземців у «сторону руZZкого корабля» із забороною в’їзду в Україну терміном на 3 роки», – кажуть в СБУ.

Депортація проводилась оперативниками УСБУ у Львівській області спільно з працівниками Головного управління ДМС у Львівській області.

Як інформував ZAXID.NET, СБУ оголосила підозру львів’янці, яка на своїй сторінці у Facebook поширювала інформацію про розташування українських військових у Львові. За рішенням суду, 53-річну жінку арештували.