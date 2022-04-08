За фактами злочинів триває розслідування

СБУ ліквідувала у різних областях ворожі агентурні мережі, що здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, на Житомирщині співробітниками спецслужби було викрито ботоферму російських спецслужб. Десятки тисяч фейкових акаунтів здійснювали кібератаки на державні інформресурси та системи об’єктів критичної інфраструктури.

У Києві затримано «експерта з енергетичних питань», який співпрацював з російським інформагентством «Russia Today», поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні «гонорари».

У Кіровоградській області затримано посадовця одного з судів, який у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував російську агресію.

На Черкащині викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.

За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти України.