За рішенням суду підозрювану львів'янку заарештували

СБУ оголосила підозру львів’янці, яка на своїй сторінці у Facebook поширювала інформацію про розташування українських військових у Львові.

У четвер, 14 квітня, в СБУ Львівщини розповіли, що жінка постила у соцмережі матеріали, які дають можливість ідентифікувати на місцевості розташування військовослужбовців ЗСУ. «Наслідки такої публікації могли бути фатальними для наших захисників, адже ці дані заборонені для поширення», – наголошують в СБУ.

Чи співпрацювала львів’янка з спецслужбами РФ, слідство СБУ ще встановлює.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що підозру оголошено 53-річній львів’янці. Наразі жінці повідомили про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Суд обрав їй міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, Верховна Ради ухвалила законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації про переміщення ЗСУ.