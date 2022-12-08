Зеленов наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні

У результаті слідчих дій встановлено особу підполковника російської армії, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини. Про це повідомили у прес-службі СБУ в четвер, 8 грудня.

«Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зєлєнов», – йдеться у повідомленні.

24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.

Місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам. За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

Внаслідок стрілянини одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) КК України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.