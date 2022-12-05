Нідерландська судово-слідча група зібрала в Україні докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Слідчі працювали в Україні впродовж останніх кількох тижнів і зібрані докази передадуть прокурорам. Про це йдеться у заяві міністерства оборони Нідерландів, передає «Європейська правда».

До складу слідчої групи входять криміналісти, слідчі з Королівської військової поліції (KMar) та експерти з інших оборонних підрозділів.

«Команда виконувала свою роботу у важких умовах. Серед іншого, було зібрано докази, опитано свідків та проведено ДНК-експертизи. Крім того, було забезпечено захист цифрової інформації, наприклад, з камер та комп'ютерів. Їхні докази передаються до МКС. Там буде визначено, чи переходити до кримінального переслідування», – йдеться у заяві міноборони Нідерландів.

Це вже другий виїзд команди нідерландських слідчих в Україну. Першу експедицію провели у травні. Наступний візит запланований на весну 2023 року.

«Останнім часом росіяни дуже активно здійснюють ракетні обстріли по всій країні. Цими розслідуваннями команда робить важливий внесок у боротьбу з порушеннями міжнародного права», – додали в уряді Нідерландів.

Нагадаємо, Європейський союз пропонує створити спеціалізований суд для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.