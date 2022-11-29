Зустріч міністрів юстиції країн G7 за участі України завершилася ухваленням Берлінської декларації і домовленістю про співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Міністри юстиції країн G7 зустрілись у спільному форматі вперше в історії. Розслідування злочинів міжнародного права, скоєних в Україні стало основною темою зустрічі.

«Ми зустрілися вперше. Злочинна загарбницька війна Путіна проти України катапультувала нас у нову еру. Ми протидіємо історичній несправедливості єдністю та рішучістю», – заявив за результатами господар зустрічі, міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Він зазначив, що було домовлено координувати діяльність слідчих і прокурорських органів, уникати дублювання. Також вирішено створити центральний національний контактний пункт для переслідування міжнародних злочинців у кожній державі. Крім суто технічних моментів, за словами Бушмана, із Берліна сьогодні лунає політичний сигнал: «ми чітко показуємо, що держави G7 міцні не лише економічно, ми є спільнотою цінностей, ми відчуваємо свою відповідальність за принципи ліберальної демократії – гуманізм, права людини, повагу до закону. Чіткий сигнал: воєнні злочини не будуть безкарні».

Глава мін'юсту ФРН визнав, що судовий розгляд злочинів в Україні триватиме роками, а може, й десятиліттями, але друзі України будуть добре підготовлені і терплячі. Окрім України розслідування проводить також німецька федеральна прокуратура, Міжнародний кримінальний суд, органи в інших державах. Лише в Україні, за словами Бушмана, вже задокументовано 45 тис. злочинів, 2 тис. підозрюваних ідентифіковані.

Бушман підкреслив, що воєнні злочинці не мають права і не будуть почуватися у безпеці, де б вони не були. Він висловив переконання, що врешті перед судом постане й вище керівництво РФ, а не лише виконавці. Коментуючи українську ідею створення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії, Бушман сказав, що важливо не підміняти Міжнародний кримінальний суд.

У зустрічі взяли участь міністри юстиції Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також міністр юстиції і генпрокурор України, комісар ЄС з питань юстиції, генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду тощо.