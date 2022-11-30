Європейський союз пропонує створити спеціалізований суд для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. Про це у середу, 30 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

Як вказано у її заяві, спецсуд створять за підтримки Організації об’єднаних націй (ООН).

«Продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС готовий розпочати роботу з міжнародною спільнотою, щоб досягти максимально широкої міжнародної підтримки для роботи цього спеціалізованого суду.

Раніше посол із особливих доручень МЗС України Антон Кориневич повідомив, що у Європейській службі зовнішніх дій готують позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України.

Крім цього, українська влада розробляє кілька варіантів створення спеціального трибуналу, один із них – на основі угоди між Україною та ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію.

Створення спецтрибуналу вже підтримали різні організації та держави, зокрема, Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент та національні парламенти України, Литви, Естонії та Нідерландів.