Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу, яка займатиметься розробленням питання створення спеціального міжнародного трибуналу через російську агресію проти України. Про це йдеться в указі №661/2022, опублікованому 22 вересня на сайті Офісу президента.

«Утворити робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України», – йдеться в документі.

Зазначають, що рішення ухвалене «з метою забезпечення належного міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України».

До складу робочої групи увійшли: Андрій Єрмак (керівник ОП, керівник робочої групи), Андрій Смирнов (заступник керівника ОП, заступник керівника – координатор робочої групи), Олег Гавриш (головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП), Оксана Золотарьова (директор Департаменту міжнародного права МЗС), Олександр Карасевич (генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП), Олена Ковальства (керівник Кабінету керівника ОП), Антон Кориневич (посол з особливих доручень МЗС), Андрій Сибіга (заступник керівника ОП), Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ), Денис Малюська (міністр юстиції).

За згодою до робочої групи можуть увійти Андрій Костін (Генеральний прокурор), Денис Маслов (голова Комітету ВРУ з питань правової політики) та нардепи Олександр Качура, Марія Мезенцева, Олександра Устінова та Олена Хоменко.

Президент доручив робочій групі напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Зазначимо, що раніше в Офісі президента повідомили, що Росія скоїла в Україні вже понад 40 тис. воєнних злочинів. Там закликали підтримати ініціативу України щодо створення спеціального міжнародного трибуналу.