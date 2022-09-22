На тимчасово окупованих територіях загарбники активізували підготовку до проведення так званого «референдуму», через це посилили терор та паспортизацію. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«У населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані», – йдеться у заяві.

Зокрема, в окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

«Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі», – додали в Генштабі.

Наразі росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні». На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент Росії та воєнний Злочинець Владімір Путін заявив, що підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях України про приєднання до Росії.