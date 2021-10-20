Одним із фігурантів справи про хабарництво в Полтавській міськраді є місцевий депутат Євген Дикань

Служба безпеки України повідомила, що має аудіо- та відеозаписи, які підтверджують корупційну схему при видачі дозвільних документів у Полтавській міськраді.

У середу, 20 жовтня, спецслужба опублікувала записи розмов, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів кримінального провадження з підприємцем, від якого вимагали хабар. Йдеться, зокрема, про викритого на хабарництві на початку вересня голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

СБУ зазначає, що на записах підозрюваний депутат пояснює, що за його вказівки створюються штучні перешкоди для місцевих підприємців, дає вказівки чиновникам пришвидшити видачу дозвільних документів, описує механізм, як йому передати хабар (залишити у адміністратора закладу харчування), посередниця телефонує депутатові і повідомляє про отриманий хабар.

Нагадаємо, що СБУ викрила зловмисників на початку вересня. Вони намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди. Слідство встановило, що вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тис. доларів.

За матеріалами СБУ було оголошено про підозру начальнику з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради Миколі Шевельову та депутату Полтавської міської ради Євгену Диканю.

Суд обрав депутату Диканю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 681 тис. грн. За інформацією місцевих ЗМІ, 4 вересня після обрання запобіжного заходу Диканю стало зле. Адвокат викликав медиків, які забрала депутата до лікарні.

6 вересня за Диканя було внесено заставу, але суд прийняв її з другої спроби – 8 вересня. Наразі депутат перебуває на свободі, зазначає «Українська правда».