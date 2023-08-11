Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність так званих «Л/ДНР»

Служба безпеки України повідомила про підозру екс-лідеру комуністів Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. Колишній народний депутат і керівник забороненої Комуністичної партії України підтримав збройну агресію Російської Федерації, повідомила 11 серпня прес-служба СБУ.

«На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо «евакуації» до країни-агресорки. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екс-нардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку», – ідеться у повідомленні.

З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського Союзу».

«Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. У жовтні 2022-го екс-нардеп взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі», – звітує відомство.

відео СБУ

Під час свого виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність так званих «Л/ДНР».

21-22 квітня 2023-го екс-нардеп взяв участь у з'їзді «антифашистського форуму», який відбувся у Мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні 2022 року Львівський суд остаточно заборонив Комуністичну партію України.