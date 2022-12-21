СБУ проводить обшуки в монастирі УПЦ МП на Сумщині

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на об’єктах УПЦ МП на Сумщині. Про це повідомляє Управління СБУ в Сумській області.

Йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП).

«Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Зазначається, що за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.