Старожитності росіяни передавали у місцеві храми УПЦ МП

Служба безпеки України знайшла вкрадені в дипломата 120 предметів старожитностей. Під час окупації Херсона російські військові викрали з резиденції почесного консула Литовської Республіки в Херсоні Віктора Попова ікони та інші цінні речі і передали їх архімандриту місцевої єпархії УПЦ МП. Після визволення міста крадені речі СБУ виявила в соборі і повернула власникові.

Як повідомила 20 грудня СБУ, росіяни звозили крадені цінності на територію Успенського собору під виглядом «повернення» культурних цінностей країні-агресору. Їхні дії мали підтримку ЗМІ, керівників окупаційної адміністрації та кремлівських пропагандистів.

«На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні і вивезли з помешкання більше 120 старожитностей. Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ МП. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України», – зазначено у повідомленні СБУ.

фото СБУ

Литовському дипломату Віктору Попову повернули колекцію ікон та інших предметів старовини. Почесний консул вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

Зазначимо, що росіяни перед своєю втечею з Херсона вивезли найцінніші експонати місцевих музеїв в Крим.