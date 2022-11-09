СБУ провела обшуки на Кременчуцькому НПЗ

Правоохоронні органи України в середу, 9 листопада, прийшли з обшуками до підприємств і центральних офісів «Укрнафти» й «Укртатнафти». Ці компанії є в переліку тих, які Україна нещодавно повернула в державну власність на час воєнного стану. Їх перевіряють на ухилення від сплати податків. Зокрема, правоохоронці прийшли на Кременчуцький НПЗ, який припинив роботу навесні після ракетних ударів росіян.

ПАТ «Укрнафта» вранці 9 листопада заявило про блокування роботи центрального офісу озброєними людьми.

«Починаючи з 20:00 8 листопада 2022 року роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. Представники акціонерів НАК "Нафтогаз України" та Міноборони не надали документів що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє», – йдеться в повідомленні компанії.

Після його публікації Служба безпеки повідомила, що виконує рішення про передачу акцій, емітентом яких є «Укрнафта» в державну власність.

«Днями було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта». Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального», – сказано в повідомленні СБУ.

У спецслужбі додали, що менеджменту компанії готують підозру в ухиленні від сплати податків.

«Укрнафта» – найбільший видобувник нафти в Україні. Компанії належить майже 2000 нафтових і газових свердловин, а також мережа з 537 АЗС. У неї є три групи акціонерів: державна НАК «Нафтогаз України» (належить 50% + акція), неформальна група «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (через низку офшорних компаній – 42% акцій), міноритарні акціонери.

Групі «Приват» Коломойського-Боголюбова приписують контроль над Укрнафтою з 2003 року. За 2021 рік Укрнафта видобула майже 1,5 млн тонн нафти та 1,1 млрд кубів природного газу. За 2020 рік «Укрнафта» отримала 35,5 млрд грн доходу та 4,27 млрд грн прибутку, свідчать дані Opendatabot.

Також обшуки проходять і в компанії «Укртатнафта», зокрема – на Кременчуцькому НПЗ. Бюро економічної безпеки повідомило, що ухилення від сплати податків «Укрнафтою» й «Укртатнафтою» може становити понад 700 млн грн.

«Укртатнафта» – найбільший в Україні нафтопереробний завод, розташований у Кременчуці. Понад 50% «Укртатнафти» належить офшорним компаніям Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Олександра Ярославського. Ще 43% акцій заводу належать НАК «Нафтогаз України».

2021 року компанія поставила на український ринок майже 40% бензину та 14% дизелю. Проектна потужність заводу – 18,6 млн тонн пального на рік. У вересні цього року завод посів четверте місце серед українських компаній, які найбільше постраждали від обстрілів Росією.

За підрахунками Київської школи економіки (КШЕ), збитки Укртатнафти від бойових дій сягають 400 млн доларів. З початком війни Росія випустила по підприємству понад 40 ракет, з весни воно не працює.

Співробітники СБУ разом із Бюро економічної безпеки також перевіряють інформацію про ймовірні ухилення «Укртатнафти» від сплати акцизного збору за 2022 рік.

Рішення про передачу державі в особі Міністерства оборони «Укрнафти», «Укртатнафти» та ще трьох приватних компаній було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в понеділок, 7 листопада. Воно необхідне для забезпечення нагальних потреб сектору оборони, заявив президент Володимир Зеленський.