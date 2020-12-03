СБУ проводить обшуки у справі про державну зраду з боку посадових осіб «Укрспецекспорту» та «Укроборонпрому»

Співробітники СБУ провели обшуки в «Укроборонпромі» та компанії «Укрспецекспорт», в рамках провадження про держзраду яка, призвела до збитків на 100 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що «Укрспецекспорт», який є частиною концерну «Укроборонпром», незаконно залучали до посередництва «структуру, яка діяла в інтересах однієї з країн Південної Азії».

Це призвело до втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів ДК «Укрспецекспорт», а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.

За попередніми оцінками, завдана шкода державним інтересам складає близько 100 млн доларів.

У зв'язку із цим, було відкрито провадження за статтею про державну зраду. Результати обшуків СБУ не уточняла.

Нагадаємо, що державний концерн «Укроборонпром» припинить своє існування з наступного року. Замість нього створять нові холдингові компанії.

В новий холдинг увійдуть компанії, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними й морськими системами. Також планують створити холдинг, який займатиметься авіабудуванням та космічними системами.