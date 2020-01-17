СБУ відкрила справу через прослуховування Гончарука

СуспільствоАндрій Стець, 17 січня10480

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, інформує РБК-Україна».

«Так, відкрито провадження. Розслідування веде СБУ», - заявив генпрокурор.

Рябошапка зазначив, що провадження було відкрито за фактом прослуховування Гончарука.

Зазначимо, що раніше сьогодні український олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до незаконного прослуховування в кабінеті Гончарука. Також Коломойський заперечив причетність до публікації аудіозаписів, на яких нібито Гончарук називає себе «профаном в економіці» та критикує президента Володимира Зеленського.

Як інформував ZAXID.NET, 17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав президенту прохання про відставку. Цей крок він зробив унаслідок скандалу з оприлюдненням нібито підслуханих розмов, які компрометують його самого і президента Володимира Зеленського. Своєю чергою, президент України дав завдання правоохоронним органам з'ясувати, хто стоїть за прослуховуванням наради прем'єр-міністра.

Попри те, що згідно з Конституцією, питання про відставку голови уряду в Україні має вирішувати не президент, а Верховна Рада, Володимир Зеленський заявив, що розглянув звернення очільника уряду про його відставку і вирішив
«дати йому шанс», поставивши перед керівником Кабміну низку завадань.

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