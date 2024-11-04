Організаторкою незаконної діяльності виявилася 36-річна мешканка Ковеля

Правоохоронці викрили десятьох адміністраторів Viber-каналів про місця роздачі повісток у Волинській області. За це їм загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомила 4 листопада пресслужба СБУ.

За даними слідства, організаторкою незаконної діяльності була 36-річна мешканка Ковеля. До ведення тематичних груп вона залучила ще дев’ятьох місцевих жителів.

«Підозрювані через Viber-групи намагалися зірвати мобілізацію та “зливали” локації ЗСУ. Серед іншого, фігуранти закликали ховатися від призову та публікували місця перебування представників ТЦК. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами», – інформують в СБУ.

За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України), зловмисникам загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі.