Після звільнення Київщини від росіян колаборанти ховалися в одному із ЖК у Бучанському районі

Служба безпеки України викрила в Бучі Київської області, яку звільнили від росіян наприкінці березня, злочинну групу, яка під час окупації міста співпрацювала з загарбниками.

Як повідомила СБУ в п’ятницю, 26 серпня, на початку повномасштабного російського вторгнення зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та підказували геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків. Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки.

Крім того, за інформацією СБУ, зрадники здавали росіянам адреси перебування українських патріотів, зокрема, активних учасників спротиву збройній агресії. Окупанти використовували цю інформацію для викрадення людей, до яких застосовували зброю, насильство або погрози.

Також колаборанти патрулювали територію одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців.

«До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати “призначення” у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та “проїзні документи” на автотранспорт. Після звільнення регіону від окупантів поплічники агресора намагалися переховуватись від правосуддя на території одного із житлових комплексів Бучанського району», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків за адресами проживання зрадників правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення. Вони вже перебувають під вартою.