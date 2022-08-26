Валентин і Лариса Павленки були дрібними фермерами, вони відмовлялися покидати окуповану територію

В погребі власного будинку в тимчасово окупованому смт Архангельське Високопільської територіальної громади Бериславського району на Херсонщині знайшли вбитими подружжя Павленків. Чоловіка і жінку вбили ввечері 23 серпня. Валентина Павленка вбили пострілом у голову, а під його тілом лежала вбита дружина Лариса, повідомив «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на жителів селища.

Востаннє їх бачили живими близько 20.00 23 серпня. За годину сусіди почули в дворі Павленків якийсь гомін, який невдовзі замовк.

«Жодних пострілів ми не чули. Що там відбувалося – ми не знаємо. Лариса і Валентин ніколи не виходили з двору у комендантську годину, тож ми особливо не звернули увагу на той гомін. Коли ж вранці 24 серпня ми не побачили їх на своєму подвір’ї, то почали хвилюватися. Зайшли до будинку – ніде їх не було. А коли заглянули до їхнього погребу, то побачили там тіло Валентина. Ми його вирішили не чіпати, а згуртувати людей, щоб організувати його поховання», – розповіли місцеві жителі.

За їхніми словами, дружини фермера ніде не було. Лише після того, як вони спустились до підвалу, щоб витягнути тіло Валентина, то побачили, що він обіймає накриту ковдрою мертву дружину.

«Мабуть, він прикрив її своїм тілом, коли їх розстрілювали. У чоловіка була прострелена голова», – розповіли свідки трагедії.

Люди припускають, що злочинці могли використовувати зброю з глушником, оскільки звуків пострілів вони не чули.

За їхніми словами, подружжя Павленків займалося дрібним фермерством і до них щонайменше тричі додому вдиралися російські військові. Їм обом пропонували виїхати на підконтрольну українську територію, але вони не захотіли кидати своє господарство. Сусідам вони казали, що від обстрілів зможуть врятуватися в погребі під своїм будинком.

«Погреб у них був дійсно гарний, добре облаштований. В ньому вони й ночували. Від обстрілів він їх врятував, а від приходу нелюдів – ні», – сказали мешканці Архангельського.

Син вбитого фермера Олександр Тетеря розповів «Суспільному», що ввечері 23 серпня російські військові ходили вулицями, щось перевіряли й шукали.

«У російських військових пройшла ротація і заїхали більш агресивні. Начебто ці військові РФ були під Києвом. На формі в них позначки не Z, як було, а V», – розповів він.

Подружжя вбитих фермерів поховали у подвір'ї їхнього будинку через неможливість зробити це на кладовищі.

Нагадаємо, 1 червня російські окупанти застрелили подружжя Світлану і Сергія Ланевичів із Високопілля. Їх вбили на очах у літньої матері.