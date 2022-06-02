Російський солдат розстріляв двох мирних людей

У середу, 1 червня, у селищі Високопілля на Херсонщині російський військовий розстріляв беззбройне подружжя місцевих мешканців у їхньому дворі. За цим фактом Офіс генпрокурора України розпочав розслідування.

За даними слідства, трагедія сталася 1 червня у селищі Високопілля на тимчасово окупованій Херсонщині. Військовий армії РФ розстріляв беззбройних чоловіка та жінку в їхньому власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці.

«Такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення. Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи військового РФ», – повідомили в Офісі генпрокурора 2 червня.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Усіх, хто став свідком воєнного злочину РФ, просять фіксувати та надсилати докази Офісу генпрокурора сюди.