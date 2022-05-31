Підсудні визнали свою вину у воєнних злочинах

У вівторок, 31 травня, двох військовослужбовців РФ засудили за порушення законів і звичаїв війни. Олександра Іванова і Олександра Бобикіна ув’язнили на 11,5 років. Такий вирок виніс Котелевський районний суд Полтавської області.

Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, водій-заряджаючий та навідник БМ-21 «Град» спершу обстріляли Харківщину з території Бєлгородської області РФ 24 лютого. Після цього вони вторглися в Україну і продовжили обстріли цивільної інфраструктури.

«Цим вогнем були зруйновані об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань. Також через їхні дії був знищений навчальний заклад Дергачівської міської ради», – повідомила Ірина Венедіктова.

Колону російських військових розбили ЗСУ, а військовослужбовці потрапили в полон.

На судовому процесі підсудні визнали свою вину. Суддя Євген Болибок визнав обох військових винними за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) та призначив покарання 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, це другий вирок суду за воєнні злочини РФ. 23 травня Соломʼянський суд Києва визнав винним 21-річного російського військового Вадима Шишимаріна, який убив в Україні цивільного. Суд призначив росіянину довічне увʼязнення.