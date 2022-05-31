Двох російських військових засудили на 11,5 років за обстріли Харківщини
Це другий вирок щодо військових РФ за воєнні злочини в Україні
У вівторок, 31 травня, двох військовослужбовців РФ засудили за порушення законів і звичаїв війни. Олександра Іванова і Олександра Бобикіна ув’язнили на 11,5 років. Такий вирок виніс Котелевський районний суд Полтавської області.
Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, водій-заряджаючий та навідник БМ-21 «Град» спершу обстріляли Харківщину з території Бєлгородської області РФ 24 лютого. Після цього вони вторглися в Україну і продовжили обстріли цивільної інфраструктури.
«Цим вогнем були зруйновані об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань. Також через їхні дії був знищений навчальний заклад Дергачівської міської ради», – повідомила Ірина Венедіктова.
Колону російських військових розбили ЗСУ, а військовослужбовці потрапили в полон.
На судовому процесі підсудні визнали свою вину. Суддя Євген Болибок визнав обох військових винними за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) та призначив покарання 11 років 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, це другий вирок суду за воєнні злочини РФ. 23 травня Соломʼянський суд Києва визнав винним 21-річного російського військового Вадима Шишимаріна, який убив в Україні цивільного. Суд призначив росіянину довічне увʼязнення.