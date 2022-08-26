Нікалай Соковіков розстріляв у спину двох цивільних, вони померли на місці

Правоохоронці встановили особу росіянина, який у березні у спину розстріляв двох беззбройних цивільних під Києвом, щоб пограбувати підприємство, повідомив у п’ятницю, 26 серпня, Офіс генерального прокурора, який також опублікував текст заочно оголошеної воєнному злочинцю підозри.

Слідчі встановили, що в березні п’ятеро російських загарбників на автомобілі з літерою «V» та надписом «Танковий спецназ RUS» приїхали до підприємства неподалік селища Мрія у Бучанському районі Київщини. До окупантів вийшли власник та охоронець, які були без зброї. Росіяни переконались, що ці люди не становлять для них загрози та дозволили їм піти.

Однак коли власник та охоронець відійшли на декілька метрів, окупанти відкрили вогонь у спину мирних мешканців. Цивільні померли на місці, отримавши щонайменше 12 вогнепальних поранень. Потім лейтенант та його спільник пограбували підприємство, завантажили награбоване в автівку і поїхали.

За інформацією слідства, злочин вчинив Нікалай Сєргєєвіч, 1995 року народження, який є уродженцем Омська та прописаний у селищі Єловка в Бурятії. Він перебував на службі в 5-й окремій гвардійськiй танковій Тацинській Червонознаменнiй, ордена Суворова 2-го ступеня бригаді – військова частина № 46108 в місті Улан-Уде.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

У травні американський телеканал CNN опублікував відео розстрілу російськими воєнними злочинцями власника й охоронця автосалону в Бучанському районі, після якого окупанти пограбували салон. Це вбивство сталося 16 березня.