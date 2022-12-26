На Чернігівщині викрили канал втечі ухилянтів за кордон

Правоохоронці ліквідували ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Схему організували місцеві підприємці, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

Вартість такої послуги становила від 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

Щоб реалізувати схему, підприємці оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради.

Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи «Шлях».

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів крім готівки та фейкових печаток правоохоронці виявили також два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Наразі двом мешканцям Чернігова повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, а також за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період